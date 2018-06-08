Судья из Кении отказался работать на ЧМ-2018 после видео, где он получает взятку

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Кенийский арбитр Аден Марва Ранже отказался работать на матчах чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, после опубликованной в сети видеозаписи, на которой зафиксировано его участие в коррупции, передает ТАСС.

По информации Associated Press, судья получил порядка $600 в качестве взятки.

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Видеозапись является фрагментов документального фильма «Номер 12: когда жадность и коррупция стали нормой», снятого журналистом Анасом Аремеяау Анасом.

Марва судит матчи на международных турнирах с 2008 года. На Кубке конфедерации — 2017 в России он был помощником главного арбитра матча Мексика — Новая Зеландия, завершившегося со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что из-за фильма о коррупции была распущена Футбольная ассоциация Ганы (GFA).