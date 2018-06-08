ФИФА выставит на продажу более ста тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение выставить на продажу дополнительную партию билетов на матчи чемпионата мира — 2018, который пройдет в России. Ранее эти билеты были доступны для клиентских групп организации, передает ТАСС.

«В соответствии со структурой продаж билетов, а также в рамках наших усилий, направленных на то, чтобы большая часть билетов была распределена непосредственно футбольным болельщикам, более ста тысяч дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп ФИФА, будут доступны для приобретения на официальном сайте организации 8 июня», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данная квота будет распространяться на билеты всех категорий, в том числе и четвертой, которая зарезервирована для резидентов России.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Ранее стало известно, что за неделю до начала чемпионата мира по футболу в России было распределено 2 403 116 билетов.