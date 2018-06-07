Власти Австралии будут бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

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Власти Австралии не приедут на чемпионат мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о том, что ни один из представителей страны не будет присутствовать в России во время мирового первенства по футболу.

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Отмечается, что данное решение никак не должно сказаться на австралийской футбольной сборной.

Ранее Бишоп сообщала о том, что власти страны не рассматривают возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу в России.