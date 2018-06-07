Чичерина: на Донбассе убивают, а футболисты сморкаются в купюры
Российская рок-певица Юлия Чичерина рассказала о своем отношении к футболу после запрета на выступления на мероприятиях к чемпионату мира — 2018. Слова певицы передает Sport24.
«У меня много дел, и я сильно охладела к футболу после этой выходки. К тому же наши футболисты не так круты, как военные летчики, например», — сказала Чичерина.
Артистка также рассказала о том, как жители Донбасса реагируют на проведение мирового первенства в России.
«Жители Донбасса не любят футболистов, которые сморкаются в купюры, пьют дорогое шампанское в то время, когда их убивают и им нечего есть. В моем представлении спортсмен — это воин, а не гламурная балерина, развращенная баблом.
Теперь, после такого прогиба футболистов, я не хочу говорить про футбол, только хоккей!» — подчеркнула она.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему Чичериной было запрещено выступать на мероприятиях, приуроченных к чемпионату мира по футболу в России.