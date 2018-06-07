Чапман рассказала о наемных футбольных болельщиках
Бывшая российская шпионка Анна Чапман рассказала о спланированных футбольных драках, сообщает «Советский спорт».
«Нынешние драки не похожи на те, что были 20 лет назад, когда в схватку вступала пьяная молодежь. Сегодня у них есть профессиональные бойцы», — цитирует Чапман Daily Mail.
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Также экс-шпионка назвала самыми жестокими бойцами британцев.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посоветовал некоторым фанатам оставаться дома во время чемпионата мира — 2018.