Первый тренер Загитовой прокомментировала изменения в правилах фигурного катания
Первый тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Наталья Антипина прокомментировала изменения в правилах фигурного катания, которые направлены на сокращение баллов за прыжки во второй части программы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Эти изменения направлены не конкретно против Алины, а против всех молодых девочек, которые способны исполнять прыжки в заключительной части программ. Более взрослые, тяжелые фигуристки уже на это не способны.
Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс. Да и аргумент, что якобы программы были не гармоничными, я не принимаю. Разве если бы у Алины была не красивая, не зрелищная программа, ей бы поставили такие оценки на Олимпийских играх?» — сказала тренер.
Ранее Международный союз конькобежцев (ИСУ) на конгрессе принял решение внести поправки в регламент и изменить правила о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине короткой и произвольной программ.