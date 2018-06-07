Первый тренер Загитовой прокомментировала изменения в правилах фигурного катания

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Первый тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Наталья Антипина прокомментировала изменения в правилах фигурного катания, которые направлены на сокращение баллов за прыжки во второй части программы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Эти изменения направлены не конкретно против Алины, а против всех молодых девочек, которые способны исполнять прыжки в заключительной части программ. Более взрослые, тяжелые фигуристки уже на это не способны.

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Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс. Да и аргумент, что якобы программы были не гармоничными, я не принимаю. Разве если бы у Алины была не красивая, не зрелищная программа, ей бы поставили такие оценки на Олимпийских играх?» — сказала тренер.

Ранее Международный союз конькобежцев (ИСУ) на конгрессе принял решение внести поправки в регламент и изменить правила о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине короткой и произвольной программ.