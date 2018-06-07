Обладатель Кубка Гагарина Григоренко завершил карьеру

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Бывший хоккеист сборной России Игорь Григоренко объявил о завершении карьеры.

«Настало время двигаться дальше, я принял решение завершить свою карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет мне больше играть на хорошем уровне.

Я хочу искренне поблагодарить: всех руководителей, тренеров и партнеров, с кем я работал в той или иной команде. Я получал колоссальное удовольствие от игры в хоккей», — написал форвард в своем инстаграме.

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Нападающий выступал за такие клубы, как «Салават Юлаев», в составе которого становился победителем Кубка Гагарина, тольяттинская «Лада», московский ЦСКА, череповецкая «Северсталь» и магнитогорский «Металлург».

Игрок также выступал на двух чемпионатах мира в составе национальной команды.

В Континентальной хоккейной лиге Григоренко провел 526 матчей, где отличился 168 шайбами и сделал 152 результативных передачи.

Ранее чешский нападающи Яромир Ягр не смог подписать контракт с омским «Авангардом» на один матч, для того, чтобы завершить карьеру хоккеиста.