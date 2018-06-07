Обладатель Кубка Гагарина Григоренко завершил карьеру
Бывший хоккеист сборной России Игорь Григоренко объявил о завершении карьеры.
«Настало время двигаться дальше, я принял решение завершить свою карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет мне больше играть на хорошем уровне.
Я хочу искренне поблагодарить: всех руководителей, тренеров и партнеров, с кем я работал в той или иной команде. Я получал колоссальное удовольствие от игры в хоккей», — написал форвард в своем инстаграме.
Нападающий выступал за такие клубы, как «Салават Юлаев», в составе которого становился победителем Кубка Гагарина, тольяттинская «Лада», московский ЦСКА, череповецкая «Северсталь» и магнитогорский «Металлург».
Игрок также выступал на двух чемпионатах мира в составе национальной команды.
В Континентальной хоккейной лиге Григоренко провел 526 матчей, где отличился 168 шайбами и сделал 152 результативных передачи.
Ранее чешский нападающи Яромир Ягр не смог подписать контракт с омским «Авангардом» на один матч, для того, чтобы завершить карьеру хоккеиста.
Моя профессиональная карьера за 18 лет: ��Лада (Тольятти) ��Салават Юлаев (Уфа) ��Северсталь (Череповец) ��Цска (Москва) ��Металлург (Магнитогорск) ➖И в каждом из этих клубов были люди, у которых чему-то учился я, кто-то перенимал опыт у меня. ⠀ И вот настало время двигаться дальше, я принял решение завершить свою карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет мне больше играть на хорошем уровне. ⠀ Я хочу искренне поблагодарить: Всех руководителей, тренеров и партнеров, с кем я работал в той или иной команде! Я получал колоссальное удовольствие от игры в хоккей!!! ⠀ Своих адвокатов - Черемина Сергея и Приходько Петра, что на протяжении всей моей карьеры работали со мной профессионально и защищали все мои права. Спасибо за то, что не оставили меня в моей беде, когда я попал в автомобильную аварию; за то, что всегда меня поддерживали и были рядом, когда гарантий на мое возращение в большой спорт не давал никто. ⠀ Всех, кто меня поддерживал и кто искренне за меня болел. Особенно моих родителей, которые поставили меня на этот путь, мою жену Анжелу и детей за то, что всегда были рядом! ⠀ ☝А всем юным игрокам хочу пожелать: внимательно слушайте тренера и больше работайте, а родителям отдельный совет: не мешайте тренерам делать из ваших детей Звёзд мирового уровня. ⠀ #hockeycamp83 #hockey #kidshockey #camptlt #camphockey #детскийхоккей #хоккейныйлагерь #хоккейныесборы #khl #москва #родителихоккеиста #хоккей #семья #кубокгагарина2011 #hclada #hcseverstal #hcsalavat #hccska #hcmetallurg