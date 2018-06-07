Трипл-дабл Джеймса не спас «Кливленд» от третьего поражения в финале НБА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/11785741/I-wZwb0uv_0-pic905-895x505-32428.jpg">

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 110:102 в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Кэвин Дюрант (43 очка и 13 подборов).

Реклама

У хозяев трипл-дабл на счету Леброна Джеймса (33 очка, 10 подборов и 11 передач). Также дабл-дабл оформил Кевин Лав (20 очков и 13 подборов).

«Голден Стэйт» увеличил отрыв в серии до четырех побед — 3-0. Следующий матч пройдет в Кливленде 9 июня.

НБА. Плей-офф. Финал. 3-й матч

«Кливленд Кавальерс» (США, Кливленд) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) -— 102:110 (29:28, 29:24, 23:31, 21:27)