Экс-игрока «Зенита» назвали придурком из-за фотографии с женой

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Нестор Клаусен в резкой форме высказался о защитнике национальной команды Кристиане Ансальди за фотографию, где он вместе с женой купается в джакузи.

«Футболист должен оставаться футболистом на поле и в период подготовки, а семью надо оставить в стороне. Ансальди — придурок. Игрок должен быть сконцентрирован, потому что представляет не команду, а всю страну, у которой есть история.

Реклама

Сборная Аргентины проиграла три финала чемпионатов мира, поэтому футболисты должны приложить максимум усилий. Если тренер предлагает отдохнуть, они должны сказать: «Нет, мы хотим работать», — цитирует Клаусена Ole.

Ансальди выступал в чемпионате России за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит». Сейчас футболист играет в составе «Торино».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.