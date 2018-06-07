Украинский футболист не верит в возвращение Крыма

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Футболист сборной Украины и турецкого клуба «Кайсериспор» Артем Кравец поделился мнением о шансах страны вернуть Крым, сообщает «Советский спорт».

«Никто на меня пусть не обижается, я в это вообще не лезу. В любом случае ты будешь где-то виноват. Я думаю, что вряд ли мы вернем Крым когда-то», — заявил Кравец в интервью YoutTube-программе «От души в душу».

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что задушил бы русскоговорящих людей. Впоследствии он добавил, что это была шутка и извинился за свои слова