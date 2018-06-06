Российские теннисистки впервые с 2000 года возглавят рейтинг WTA в парном разряде

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Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выступающие в парном разряде, займут первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.

Это стало возможно после того, как венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович проиграли японской паре Эри Ходзуми и Макото Ниномии со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

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Бабош располагается на четвертом месте в рейтинге и из-за поражения не сможет по итогам первое место.

Таким образом, Макарова и Веснина, которые имеют одинаковое количество очков, возглавят рейтинг WTA от 11 июня.

В последний раз первое место в списке Женской теннисной ассоциации принадлежало представительнице России в 2000 году. Тогда рейтинг в парном разряде возглавила Анна Курникова.

Ранее Веснина рассказала, по какой причине она выступила на Открытом чемпионате Франции в парном разряде без Макаровой.