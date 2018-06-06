Домрачева примет решение о своем будущем в течение ближайшего времени
Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что его супруга, биатлонистка сборной Белоруссии Дарья Домрачева в ближайшее время примет решение о том, будет ли она продолжать свою карьеру, передает «Советский спорт».
«Ситуация немного изменилась по сравнению с тем, что было раньше. Теперь нам нужно решить, стоит ли ей продолжить выступления. Дарья примет итоговое решение в течение нескольких недель», — цитирует Бьорндалена VG.
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Домрачева дебютировала за белорусскую сборную в декабре 2006 года. В ее активе четыре золота Олимпийских игр, а также две победы на чемпионатах мира.
Ранее сообщалось, что Международная федерация биатлона наградила Домрачеву за спортивное поведение.