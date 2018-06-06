Министр обороны Израиля раскритиковал Аргентину за отказ от товарищеского матча

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подверг критике действия сборной Аргентины по футболу, которая отказалась от товарищеской игры с Израилем из-за угроз и давления со стороны палестинцев, передает «Советский спорт».

Об этом политик написал на своей официальной странице в твиттере.

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«Жаль, что футболисты из Аргентины уступили давлению со стороны тех, кто ненавидит Израиль, чья единственная цель — нарушения нашего права на самозащиту и уничтожение Израиля.

Не сдавайтесь перед группой антисемитов, которые поддерживают терроризм», — написал Либерман.

Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси не принимать участие в товарищеском матче против команды Израиля.