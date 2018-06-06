Сборная России повторила антирекорд 84-летней давности

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Сборная России стала третьей в истории футбола командой-хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля, сообщает «Советский спорт».

Российские футболисты повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.

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Отмечается, что обе сборные в итоге завоевали золотые награды мировых первенств.

В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре сборной России накануне чемпионата мира 2018 года.