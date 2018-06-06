Путин не исключил посещение нескольких матчей чемпионата мира
Президент России Владимир Путин посетит матч открытия и финал чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
«Да, я буду смотреть матчи чемпионата. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая.
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Глава государства отметил, что посетит и другие матчи мирового первенства, если у него найдется свободное время в графике.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее Путин обсудил подготовку к мировому первенству с членами Совета безопасности страны.