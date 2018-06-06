Президент Молдавии Додон посетит матч открытия чемпионата мира в России

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Президент Молдавии Игорь Додон посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает ТАСС.

«На следующей неделе я буду на чемпионате мира по футболу, как я и обещал Путину в ответ на его приглашение. Там будет возможность пообщаться со многими руководителями государств, в том числе и с Владимиром Владимировичем. На первом матче я буду болеть за Россию, а вообще фаворитов у меня несколько», — заявил Додон в интервью телеканалу «НТВ-Молдова».

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер выразил намерение посетить матч немецкой сборной на чемпионате мира — 2018 в России.