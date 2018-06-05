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Руководство Единой лиги ВТБ ждет аншлага на «Финале четырех» в Москве, передает ТАСС.

«Продажа билетов очень динамичная — большой интерес к «Финалу четырех», особенно ко второму дню. ВИП-партер, например, весь распродан на два дня. Лига делает все возможное, чтобы был аншлаг, самые дорогие и лучшие места уже распроданы», — заявила генеральный директор турнира Илона Корстин.

Ранее стало известно, что экс-тренер сборной России возглавит итальянский баскетбольный клуб.