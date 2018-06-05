Сборная России сыграла вничью с Турцией

Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».

На 36-й минуте счет открыл полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов. Но на 59-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной счет сравнял вингер немецкого «Вольфсбурга» Юнус Малли.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная России по футболу открыла счет в матче с Турцией.

Чемпионат мира — 2018. Товарищеский матч

Россия — Турция — 1:1

Голы: 1:0 — Самедов, 36

1:1 — Малли, 59