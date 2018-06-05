Югославский тренер: в Махачкале я чувствовал себя в безопасности

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Известный югославский футболист и экс-тренер махачкалинского «Анжи» Желько Петрович рассказал о трудностях работы в России, передает газета «Известия».

«Самым сложным испытанием было большое количество перелетов. Когда проходили домашние матчи, игрокам приходилось лететь почти три часа из Москвы в Махачкалу и обратно — команда на постоянной основе жила и тренировалась в столице. Мне кажется, мы больше времени провели во Внуково, чем дома. Жили в режиме тренировка–перелет–тренировка–перелет, но это было прекрасное время», — поведал Петкович.

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Также специалист заявил, что не испытывал проблем при поездках в Махачкалу.

«Я не чувствовал себя в опасности там. Мне нравилось ездить в Махачкалу. У нас не было никаких проблем», — сказал он.

52-летний югослав с 2012 по 2013 год входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка в «Анжи».

Ранее сообщалось, что защитник Владимир Полуяхтов стал лучшим игроком «Анжи» сезона-2017/18.