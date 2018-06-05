Полузащитник сборной Ирана: в России нет проблемы расизма

Игрок национальной сборной Ирана по футболу Саид Эззатолахи, выступающий за пермский «Амкар», рассказал о подготовке команды к чемпионату мира — 2018 в России, передает ТАСС.

«Партнеры по команде постоянно спрашивают меня о России — какая здесь погода, какие люди. Я им рассказываю о том, какая здесь холодная зима, что три месяца в году здесь проблематично играть в футбол. Наши тренеры уже два или три раза приезжал в Россию, потому что здесь выступают три игрока национальной команды. Уверен, что они давно изучил все досконально и в курсе особенностей страны.

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Многие спрашивают меня про расистское поведение болельщиков в России. Меня всегда это удивляло, поскольку я никогда не сталкивался ни с чем подобным здесь. Мне кажется, что в России нет такой проблемы», — заявил 21-летний футболист.

Сборная Ирана на групповом этапе грядущего мундиаля сыграет с командами Марокко, Испании и Португалии.

Ранее оргкомитет оценил готовность Екатеринбурга к чемпионату мира — 2018.