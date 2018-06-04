Обследование выявило сотрясение мозга у вратаря «Ливерпуля» Кариуса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/535/11784535/photo-pic905-895x505-47742.jpg">

У голкипера английского «Ливерпуля» Лориса Кариуса диагностировано сотрясение мозга, которое футболист получил во время финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

«После тщательного анализа записи матча и изучения результатов медицинского обследования мы пришли к выводу, что господин Кариус получил сотрясение мозга во время игры 26 мая 2018 года.

Реклама

При проведении обследования основные симптомы, беспокоившие господина Кариуса, указывали на наличие пространственной дисфункции, которая возникла сразу после предполагаемого столкновения», — говорится на официальном сайте госпиталя Массачусетса.

Ранее сообщалось, что Кариус прошел медицинское обследование после столкновения с капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов.