России дали менее одного процента шансов на победу в ЧМ-2018

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Испанское издание El Pais оценило шансы команд на чемпионате мира по футболу — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что сборная России получила менее одного процента вероятности на победу.

Главным фаворитом мундиаля стала команда Бразилии (17,9%), затем следуют сборные Германии (15,6%) и Испании (15,3%).

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По версии журналистов, наиболее слабой командой чемпионата мира стала сборная Саудовской Аравии, с которой россиянам предстоит встретиться на групповом этапе турнира.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко призвал российских болельщиков поддержать национальную команду на чемпионате мира 2018 года.