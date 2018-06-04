России дали менее одного процента шансов на победу в ЧМ-2018
Испанское издание El Pais оценило шансы команд на чемпионате мира по футболу — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что сборная России получила менее одного процента вероятности на победу.
Главным фаворитом мундиаля стала команда Бразилии (17,9%), затем следуют сборные Германии (15,6%) и Испании (15,3%).
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По версии журналистов, наиболее слабой командой чемпионата мира стала сборная Саудовской Аравии, с которой россиянам предстоит встретиться на групповом этапе турнира.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко призвал российских болельщиков поддержать национальную команду на чемпионате мира 2018 года.