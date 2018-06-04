Кержаков: считаю ненормальным недопуск «Тосно» до участия в Лиге Европы
Бывший нападающий «Зениат» и сборной России по футболу Александр Кержаков в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о том, что обладатель Кубка России не может играть в Лиге Европы.
«Он имеет право выступать, просто «Тосно» не прошел лицензирование и теперь этот клуб может выступать максимум во второй лиге. Это ненормально.
Я считаю, что это большая проблема у нас, когда клубы по ходу сезона могут сняться с чемпионата или не могут заявиться на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Я считаю, что ужесточение лицензирования поможет нам иметь более стабильную лигу и клубы», — заявил экс-футболист.
Кержаков также отметил, что узнает информацию о жизнеспособности «Тосно» только из газет.
Полный текст интервью бывшего форварда российской команды «Газете.Ru» будет доступен завтра.
Ранее Кержаков назвал лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги прошедшего сезона.