Мутко о сборной России по футболу: других игроков нет

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Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о предстоящем выступлении национальной команды по футболу на домашнем чемпионате мира. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

«Я в эту команду верю. Не надо бояться, надо что-то делать. Надо верить в команду, поддерживать, других игроков нет, это лучшие футболисты.

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Это уровень нашего чемпионата. Надо работать, готовить резерв на будущее», — сказал Мутко.

Чиновник отметил, что уровень игрока определяется не только подготовленностью, но и другими факторами.

«Еще одно скажу — умные люди поймут: не только подготовленностью определяется уровень игрока, есть многие факторы — состояние здоровья, уровень сегодняшний.

Надо это понимать. Если у человека есть только паспорт, мы не будем его вызывать. Давайте дадим тренеру определять состав. Главный тренер отвечает за все», — подытожил он.

Ранее Мутко посетил тренировку сборной России по футболу.