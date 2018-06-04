Шарапова прокомментировала решение Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение своей соперницы по 1/8 финала »Ролан Гаррос» американки Серены Уильямс сняться с турнира. Об этом сообщает ТАСС.
«Я с нетерпение ждала матча с Сереной Уильямс и очень расстроена, что ей пришлось сняться. Желаю ей скорейшего восстановления и возвращения в тур», — цитиурет Шарапову журналист Стюарт Фрейзер.
Ранее сообщалось, что у России впервые с Уимблдона-2016 будет две четвертьфиналистки на «Большом шлеме».