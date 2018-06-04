ФИФА переделает заставку к чемпионату мира из-за креста на Спасской башне

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В телевизионном ролике к чемпионату мира по футболу 2018 в России, который был подготовлен Международной федерацией футбола (ФИФА), на Спасской башне был установлен православный крест, а не рубиновая звезда, сообщает ТАСС.

На 29-й секунде ролика в кадре появляется башня московского Кремля, на которой установлен крест. Отмечается, что ФИФА уже готовит обновленную заставку.

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«ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, она в ближайшее время будет выпущена», -— сообщили в пресс-службе организации.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что для болельщиков мирового первенства начал действовать безвизовый въезд в Россию.