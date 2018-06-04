Соперник сборной России объявил окончательный состав на чемпионат мира

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Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии объявил окончательную заявку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает ТАСС.

На мировом первенстве Саудовская Аравия сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Египта.

Вратари: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Абдулла аль-Майюф («Аль-Хиляль»), Яссер аль-Мосайлем («Аль- Ахли»);

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Защитники: Осама Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Мохаммед аль-Бурайк, Али аль-Булаихи (все — «Аль-Хиляль»), Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба — «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»);

Полузащитники: Салман аль-Фарадж, Абдулла Отаиф, Абдулмалек аль-Хаибри (все — «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн аль-Мафхави, Абдулла аль-Хайбари, Мохамед Кано (все — «Аль- Шабаб»), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»);

Нападающие: Моханнад Ассери («Аль-Ахли»), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания).

Ранее сообщалось, что национальная сборная Дании по футболу огласила окончательный состав команды на предстоящий чемпионат мира — 2018.