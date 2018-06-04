Коноплянка занял третье место среди лучших бомбардиров сборной Украины

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Полузащитник гельзенкирхенского «Шальке 04» Евгений Коноплянка занял третье место в списке лучших бомбардиров, сообщает Sport24.

28-летний футболист оформил дубль в товарищеском матче против Албании.

Таким образом, в активе Коноплянки стало 17 мячей в форме национальной команды Украины — это на два больше, чем у Сергея Реброва. Лидером по забитым мячам является нынешний главный тренер сборной Андрей Шевченко, который записал на свой 48 голов. На втором месте с 35 голами находится нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко, который также оформил дубль в игре с Албанией.

Ранее Украина разгромила Албанию благодаря дублям Коноплянки и Ярмоленко.