Коноплянка занял третье место среди лучших бомбардиров сборной Украины
Полузащитник гельзенкирхенского «Шальке 04» Евгений Коноплянка занял третье место в списке лучших бомбардиров, сообщает Sport24.
28-летний футболист оформил дубль в товарищеском матче против Албании.
Таким образом, в активе Коноплянки стало 17 мячей в форме национальной команды Украины — это на два больше, чем у Сергея Реброва. Лидером по забитым мячам является нынешний главный тренер сборной Андрей Шевченко, который записал на свой 48 голов. На втором месте с 35 голами находится нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко, который также оформил дубль в игре с Албанией.
Ранее Украина разгромила Албанию благодаря дублям Коноплянки и Ярмоленко.