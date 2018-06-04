Олимпийский чемпион — 1988 по хоккею прокомментировал попадание «Вегаса» в финал НХЛ

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Олимпийский чемпион — 1988 по хоккею Илья Бякин прокомментировал попадание «Вегас Голден Найтс» в финал Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает газета «Известия».

«Вегас» уже прыгнул выше головы. У команды достаточно средний состав, который взял свое за счет дисциплины, командной игры и огромной самоотдачи. На «Вашингтон» этого вряд ли хватит. У «Кэпиталз» с характером тоже все в порядке, а индивидуальное мастерство игроков гораздо выше. Так что вряд ли Александр Овечкин и Евгений Кузнецов упустят этот Кубок Стэнли», — заявил Бякин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею выделил Кузнецова в составе «Вашингтона».