Украинский теннисист заявил о ненависти к русской речи

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Украинский теннисист Сергей Стаховский признался, что испытывает ярость по отношении к русскоговорящим людям, передает портал 112.ua.

«У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — заявил Стаховский.

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Также украинец отметил, что спорт неотделим от политики, сопровождая свое заявление нецензурной речью.

«***(чушь) это полная — спорт и есть политика! И политика на самом высшем уровне», — добавил он.

32-летний Стаховский за свою профессиональную карьеру семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее футболист сборной Украины рассказал о возможности выступать за Россию.