Норвежский биатлонист Бьорндален пригласил Губерниева на прощальный вечер
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален пригласил его на торжественный вечер, который будет посвящен завершению карьеры спортсмена, сообщает «Советский спорт».
«Как прекрасно, друзья! Величайший биатлонист Вселенной Уле-Эйнар Бьорндален пригласил на торжественный вечер, посвященный окончанию своей спортивной карьеры! 16 июня в Осло. Хоть работы в России много, чемпионат мира по футболу начнется, но я обязательно сгоняю в Норвегию на денек» — написал Губерниев в инстаграме.
Ранее комментатор рассказал историю о том, как Бьорндален вместе со своей командой приняли журналиста за российского бизнесмена Михаила Прохорова.
Как прекрасно , друзья !!! Величайший биатлонист Вселенной Уле - Айнар Бьёрндален пригласил на торжественный вечер , посвящённый окончанию своей спортивной карьеры !!! 16-го июня в Осло !!!! Хоть работы в России много , чемпионат мира по футболу начнётся , но я обязательно сгоняю в Норвегию на денёк !!!! Друзья , как думаете , что подарить Бьёрндалену ????? ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #бьерндален #улеайнарбьерндален #норвегия #осло #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #праздник #вечеринка #комментатор