Норвежский биатлонист Бьорндален пригласил Губерниева на прощальный вечер

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален пригласил его на торжественный вечер, который будет посвящен завершению карьеры спортсмена, сообщает «Советский спорт».

«Как прекрасно, друзья! Величайший биатлонист Вселенной Уле-Эйнар Бьорндален пригласил на торжественный вечер, посвященный окончанию своей спортивной карьеры! 16 июня в Осло. Хоть работы в России много, чемпионат мира по футболу начнется, но я обязательно сгоняю в Норвегию на денек» — написал Губерниев в инстаграме.

Ранее комментатор рассказал историю о том, как Бьорндален вместе со своей командой приняли журналиста за российского бизнесмена Михаила Прохорова.