Голы Овечкина и Кузнецова вывели «Вашингтон» вперед в серии с «Вегасом»

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Деванте Смит-Пелли. У гостей шайбу забросил Томаш Носек.

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Также на счету Кузнецова результативная передача.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вашингтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч пройдет в столице США 5 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 3-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — «Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — 3:1

1:0 — Овечкин (Карлсон, Кузнецов) — 21:10;

2:0 — Кузнецов (Бигл, Оши) — 32:50;

2:1 — Носек (Белльмар) — 43:29;

3:1 — Смит-Пелли (Бигл) — 53:53