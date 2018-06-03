Голы Овечкина и Кузнецова вывели «Вашингтон» вперед в серии с «Вегасом»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Деванте Смит-Пелли. У гостей шайбу забросил Томаш Носек.
Также на счету Кузнецова результативная передача.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вашингтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч пройдет в столице США 5 мая.
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 3-й матч
«Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — «Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — 3:1
1:0 — Овечкин (Карлсон, Кузнецов) — 21:10;
2:0 — Кузнецов (Бигл, Оши) — 32:50;
2:1 — Носек (Белльмар) — 43:29;
3:1 — Смит-Пелли (Бигл) — 53:53