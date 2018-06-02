Серена Уильямс победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Серена Уильямс взяла верх над немкой Юлией Гёргес в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису и вышла в четвертый круг турнира, сообщает ТАСС.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и закончилась победой американки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
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36-летняя Уильямс в следующем раунде встретится с россиянкой Марией Шараповой, которая одолела чешку Каролину Плишкову.
Ранее сообщалось, что Шарапова считает Серену Уильямс лучшей теннисисткой мира.
Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг
Юлия Гёргес (Германия) — Серена Уильямс (США) — 3:6, 4:6