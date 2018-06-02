На Винер-Усманову обрушились декорации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/273/7775273/upload-RIAN_02697786.HR.ru-pic905-895x505-45408.jpg">

На прославленного российского тренера по художественной гимнастике упали декорации в зале во время чемпионата Европы, который проходит в Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что инцидент произошел после выступления подопечной Винер-Усмановой Анастасии Сергеевой. Когда на 69-летнего специалиста стали падать декорации, она сидела на ступеньках у сцены, однако успела отбежать, в результате чего не пострадала.

Реклама

Соревнования завершатся 3 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото чемпионата Европы по художественной гимнастике.