На Винер-Усманову обрушились декорации
На прославленного российского тренера по художественной гимнастике упали декорации в зале во время чемпионата Европы, который проходит в Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что инцидент произошел после выступления подопечной Винер-Усмановой Анастасии Сергеевой. Когда на 69-летнего специалиста стали падать декорации, она сидела на ступеньках у сцены, однако успела отбежать, в результате чего не пострадала.
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Соревнования завершатся 3 июня.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото чемпионата Европы по художественной гимнастике.