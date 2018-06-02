Футболисты сборной России занялись облагораживанием Подмосковья

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Игроки национальной сборной России по футболу посадили деревья на базе команды в Новогорске, сообщает «Советский спорт».

После субботней тренировки, проведенной в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, футболисты отправились сажать растения на территории базы.

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«Футболисты сборной России после тренировки посадили деревья в Новогорске», — гласит запись в официальном аккаунте национальной команды в твиттере.

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» расположен в Химкинском районе Подмосковья.

Сборная России в последнем товарищеским матче потерпела поражение от команды Австрии с минимальным счетом 0:1. Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова в рамках контрольной игры станет команда Турция. Игра состоится 5 июня.

Ранее соперник России назвал окончательный состав на чемпионат мира — 2018.