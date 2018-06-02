Футболисты сборной России занялись облагораживанием Подмосковья
Игроки национальной сборной России по футболу посадили деревья на базе команды в Новогорске, сообщает «Советский спорт».
После субботней тренировки, проведенной в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, футболисты отправились сажать растения на территории базы.
«Футболисты сборной России после тренировки посадили деревья в Новогорске», — гласит запись в официальном аккаунте национальной команды в твиттере.
Учебно-тренировочный центр «Новогорск» расположен в Химкинском районе Подмосковья.
Сборная России в последнем товарищеским матче потерпела поражение от команды Австрии с минимальным счетом 0:1. Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова в рамках контрольной игры станет команда Турция. Игра состоится 5 июня.
Ранее соперник России назвал окончательный состав на чемпионат мира — 2018.
Футболисты @TeamRussia после тренировки посадили деревья в Новогорске �� pic.twitter.com/7PhzMPhLoz— Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2018 г.