В крови погибшего в ДТП игрока НБА обнаружили алкоголь и наркотики

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Стали известны результаты вскрытия бывшего баскетболиста НБА Расула Батлера, погибшего вместе со своей женой в автокатастрофе 31 января.

По информации ESPN, спортсмен перед тем, как сесть за руль автомобиля, употребил алкоголь, а также несколько видов наркотиков, среди которых обнаружены марихуана, оксикодон и метамфетамин.

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Кроме того, на заднем сидении машины Батлера была найдена пустая бутылка из-под текилы.

Авария случилась 31 января, когда экс-игрок ряда клубов НБА не справился с управлением своего внедорожника, движущегося на высокой скорости, и врезался в стену здания, находящегося возле дорого.

Последним клубом Батлера стал «Сан Антони Сперс», за который он играл в сезоне-2015/16.