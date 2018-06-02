Против студента МГУ возбудили уголовное дело за вандализм на фан-зоне ЧМ-2018

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Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении студента Московского государственного университета за вандализм на указателе, установленном на фан-зоне рядом со зданием вуза, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

Студент филологического факультета МГУ оставил надпись «Нет фан-зоне» на указателе. Ущерб, нанесенный конструкции, составил 65 тысяч рублей.

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«По данному факту отделом дознания УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм». По подозрению в совершении данного деяния в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан. С доставленными организовано проведение необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего они были отпущены», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве фан-зона размещена на Воробьевых горах возле главного здания МГУ.