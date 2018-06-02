Роналду оповестил одноклубников об уходе из «Реала» до финала Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил своим партнерам по команде о своем возможном решении покинуть клуб до финального матча Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает «Чемпионат.com».

По информации Marca, Роналду недоволен отношением руководства «сливочных» по отношению к себе. Сам португалец не скрывал от одноклубников своего негодования по поводу данной ситуации.

Реклама

Отмечается, что остальные футболисты «Реала» остались удивлены решением Роналду намекнуть болельщикам на то, что прошедший сезон стал в составе мадридской команды стал для него последним, сразу же по окончании матча с «Ливерпулем».

В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1, португальский форвард результативными действиями отметиться не сумел.

Ранее сообщалось, что Роналду может сесть в тюрьму на восемь лет.