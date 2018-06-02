Южная Корея определилась с составом игроков на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Южной Кореи по футболу определился с составом игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы корейской футбольной ассоциации, в заявку главного тренера Син Тхэ Ёнома попали полузащитник Ки Сун Юн и нападающий Сон Хын Мин, выступающие в английских «Суонси Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» соответственно.

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Полный список футболистов сборной Южной Кореи, заявленных на ЧМ-2018, выглядит следующим образом:

Вратари: Ким Сын Гю («Виссел Кобе», Япония), Ким Джин Хён («Сересо Осака», Япония), Чо Хён У («Тэгу»);

Защитники: Ким Ён Гвон («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Чан Хён Су («Токио», Япония), Пак Чу Хо («Ульсан Хендэ»), Ли Ён («Чонбук Хендэ Моторс»), Ко Ё Хан («Сеул»), Ким Мин У («Санджу Санму»), Хон Чхоль («Санджу Санму»), Чон Сон Хён («Саган Тосу», Япония), Юн Ён Сон («Соннам»), О Пан Сок («Чеджу Юнайтед»);

Полузащитники: Ки Сон Ён («Суонси Сити», Англия), Ку Чжа Чол («Аугсбург», Германия), Ли Джэ Сон («Чонбук Хендэ Моторс»), Чон У Ён («Виссел Кобе», Япония), Чу Се Чон («Асан Мугунхуа»), Мун Сон Мин («Инчхон Юнайтед»), Ли Сын Ву («Верона», Италия);

Нападающие: Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Ким Син Ук («Чонбук Хендэ Моторс»), Хван Хи Чан («Ред Булл Зальбург», Австрия).

На чемпионате мира — 2018 сборная Южной Кореи сыграет в группе D с командами Швеции (18 июня), Мексики (23 июня) и Германии (27 июня).