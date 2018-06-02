СМИ: Абрамович не будет продавать «Челси»

Российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не будет продавать клуб, сообщает «Советский спорт».

Сообщалось, что предприниматель готов расстаться с командой за £1,2 млрд. Но, по информации английского издания The Bell, Абрамович не планирует продавать «Челси».

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Вероятно, это связано с тем, что полученное им израильское гражданство позволит находиться на территории Великобритании до полугода, что дает возможность 51-летнему бизнесмену не задумываться о проблемах с инвестиционной визой.

Ранее в Англии сообщили о намерении Абрамовича продать «Челси».