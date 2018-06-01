Колумбийский футболист был убит при выяснении отношений

Нападающий клуба футбольной премьер-лиги Колумбии «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда был убит в ходе перепалки. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Universal, неизвестный преступник пришел в дом игрока «Толуки» Кристиана Борхи для того, чтобы выяснить отношения с Пеньярандой из-за девушки.

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Убийца совершил несколько выстрелов, после которых футболист скончался.

Отмечается, что полузащитник «Кортулуа» Эссьен Искьердо получил ранение и госпитализирован.

Ранее экс-игрока молодежной сборной Кот-д'Ивуара Жоржа Гриффитса застрелили во время ограбления в пригороде Абиджана.