Плакаты к чемпионату мира по футболу возмутили украинцев

Украинские СМИ возмутились плакатам с надписью «Футбольная Россия», которые были размещены в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает портал Tribuna.

Отмечается, что на плакате изображены украинские футболисты, бывшие игроки киевского «Динамо» Игорь Беланов и Евгений Рудаков. Причем, причиной возмущения также стал тот факт, что Рудаков был указан под именем Валерий, а не Евгений.

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По информации издания, Беланов, родившийся в Одессе, никогда не выступал за российские клубы, а Рудаков в 1960-м числился в дубле московского «Торпедо».

Ранее сообщалось, что украинский телеканал покажет чемпионат мира в России.