«Реал» заплатит £42,5 млн за выкуп контракта главного тренера «Тоттенхэма»

Мадридскому «Реалу» придется заплатить £42,5 млн за выкуп контракта главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, сообщает The Times.

По информации издания, эта сумма причитается 46-летнему аргентинскому специалисту по контракту, который был продлен с английским клубом 24 мая.

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Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. В нынешнем сезоне под его руководством клуб набрал 77 очков и занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

31 мая главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера клуба. Аргентинец является главным кандидатом на его замену.

Ранее сообщалось, что Зидан принял решение покинуть пост наставника «Реала» из-за разногласий с руководством команды.