Капитану «Реала» угрожают расправой за нанесение травмы Салаху

Защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу поступили телефонные звонки от неизвестных, в которых ему угрожали убийством. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации COPE, жертвами хулиганов также стали члены семьи испанца, из-за чего им пришлось сменить телефонные номера.

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Причиной к звонкам стал инцидент, произошедший в финальном матче Лиги чемпионов. В одном из эпизодов 32-летний капитан «сливочных» сошелся в борьбе с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, по итогам которого египтянин получил травму плеча и не смог продолжить игру.

В финале «Реал» одержал победу над «красными» со счетом 3:1 и стал обладателем кубка Лиги чемпионов.

Ранее Рамос прокомментировал уход Зинедина Зидана из «Реала».