Сильва занимался танцами в подготовке к бою с Шлеменко

Бразильский боец Бруно Сильва рассказал, как готовился к бою на турнире М-1 Challenge с россиянином Александром Шлеменко, передает «Советский спорт».

«Я не мог упустить такую возможность подраться в M-1 Challenge с лучшим из лучших, тем более в России. Это не просто шанс заявить о себе на международной арене. Однозначно победа над Шлеменко позволит серьезно продвинуться в рейтинге, что приведет к титулу.

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В подготовке к этому бою я не ограничивал себя только спортивным лагерем: играл в футбол и даже занимался танцами. Функционально нахожусь в самой лучшей форме, готов на 200 процентов, отработал на тренировках по максимуму. Я выйду и буду сражаться до последнего, ведь это моя война», — сказал бразилец.

Шлеменко в рамках своего последнего боя в Bellator встретится с Бруно Сильвой в Челябинске 1 июня.

Ранее Шлеменко призвал Олега Тактарова не ставить крест на карьере.