Ученые из Австрии вычислили будущего чемпиона мира по футболу

Ученые из университета австрийского Инсбрука провели расчеты, по итогам которых вычислили будущего чемпиона мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

По информации EconPapers, по их мнению победителем чемпионата мира в России станет сборная Бразилии. Вероятность их триумфа равна 15,8%. Такой же показатель получился у национальной команды Германии.

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Сборная России заняла 12-е место в этом рейтинге.

Ранее бывший хавбек сборной Украины сказал, что Египет может победить на ЧМ-2018.