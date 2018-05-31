Сборная России вернулась в Москву из Австрии

Футболисты сборной России вернулись на родину из Австрии после тренировочных сборов в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Национальная команда продолжит подготовку на базе в Новогорске после поражения от сборной Австрии со счетом 0:1.

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Автором единственного гола в составе австрийцев стал Алессандро Шепф, который отличился на 28-й минуте игры.

5 июня на стадионе «ВЭБ-Арена» Россия сыграет товарищеский матч против команды Турции.

Ранее сообщалось, что генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» не считает матч с Австрией определяющим.