Руководитель оргкомитета «Россия-2018» не считает матч с Австрией определяющим

Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о своих впечатлениях после поражения сборной России по футболу в матче с Австрией (0:1). Слова специалиста приводит корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Харунова.

«Получилось посмотреть только кусками. Я вчера поздно с работы ушел, так что видел какие-то эпизоды. Но могу сказать, что товарищеский матч, как правило, — это поле для экспериментов главного тренера. Так что необязательно те решения, которые мы увидели в контрольной встрече, мы увидим и на чемпионате мира», — заявил Сорокин.

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Автором единственного гола в составе австрийцев стал Алессандро Шепф, который отличился на 28-й минуте игры.

«Наставник в таких случаях обычно старается попробовать какие-то инновационные и даже революционные варианты на поле, смотрит на нестандартные связки между игроками. Подобные вещи мы увидели и во вчерашней игре с австрийцами, так что совершенно необязательно, что такая схема игры будет применена и на мундиале», — подытожил чиновник.

Перед началом чемпионата мира — 2018 у подопечных Станислава Черчесова запланирована еще одна контрольная встреча. Сборная России сыграет с командой Турции 5 июня в Москве.

Полную версию интервью можно прочитать по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что Родченков заявил, что футболист сборной России был частью допинговой программы.