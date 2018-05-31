Болельщик «Спартака» был сбит пьяной девушкой

Болельщик московского «Спартака» Антон Добрянский был сбит пьяной девушкой в центре Москвы.

Общественный деятель и юрист Тошик Гольденберг поделился подробностями аварии, в результате которой пострадал известный болельщик красно-белых. Инцидент произошел 30 мая в Москве.

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«Добрянский начал движение с перекрестка на разрешающий сигнал светофора, со всем потоком, на разрешенной скорости. Ксения Блинова выехала со встречной полосы на красный сигнал светофора и произошло столкновение. Вся эта информация уже официально проверена и зафиксирована. Вынесено постановление, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения», — сказал юрист Гольденберг в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Также он рассказал, кто приехал на место происшествия защищать интересы Блиновой.

«Нам шепнули, что это был МУР (Московский уголовный розыск. – «Газета.Ru»). Мы просто видели, что какие-то корочки эти люди показывали. Но мы точно не знаем, что в этих корочках написано, нам просто сказали, что это МУР – не знаю, в шутку или не в шутку», — добавил общественный деятель.

Ранее пресс-атташе «Спартака» поддержал пострадавшего фаната.