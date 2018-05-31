Кафельников назвал футболистов сборной России «беспомощным поколением»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников раскритиковал сборную России по футболу, которая проиграла национальной команде Австрии в контрольном матче. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Вот что я думаю: более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной не припомню», — написал Кафельников в своем твиттере.

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Он также выразил мнение, что если бы сборную России возглавлял бывший главный тренер сборной СССР и киевского «Динамо», ныне покойный, Валерий Лобановский, то команда добилась бы успешного результата.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила австрийцам со счетом 0:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вот что я думаю....!! Более беспомощного поколения спотсменов в игровых видах спорта на уровне сборной как сейчас,я не припомню. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 мая 2018 г.